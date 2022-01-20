كأس أمم أفريقيا.. مالي تصعد في صدارة مجموعة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز منتخب مالي على موريتانيا بثنائية دون رد، مساء الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

افتتح نسور مالي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق ماساديو هايدارا من تسديدة قوية، فيما أضاف إبراهيما كوني الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع منتخب مالي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، متقدما بفارق الأهداف على منتخب جامبيا.

ويحتل منتخب تونس المرتبة الثالثة بـ3 نقاط، فيما تذيل منتخب موريتانيا الترتيب بلا نقاط.

وصعد من تلك المجموعة إلى ثمن النهائي كل من مالي وجامبيا وتونس، فيما ودعت موريتانيا المنافسات.

تشكيل منتخب موريتانيا

حارس المرمى: باباكاار ديوب.

خط الدفاع: هارونا أبو ديمبا - علي عبيد - يالي ديلاهي - حسين عبد الرحمن.

خط الوسط: محمد سويعد - جيسوما فوفانا - بودا محسن.

خط الهجوم: إدريسا تيام - بابي با - عمر كامارا.

تشكيل منتخب مالي

حارس المرمى: إبراهيم مونكورو.

خط الدفاع: ماساديو هايدارا - فالاي ساكو - كيكي كوياتي - هاماري تراوري.

خط الوسط: أمادو هايدارا - يفيس بيسوما - موسى دومبيا - أداما تراوري - أداما "نوس" تراوري.

خط الهجوم: إبراهيما كوني.

تفاصيل المباراة:

افتتح ماساديو هايدارا التسجيل مبكرا لمنتخب مالي بعد تسديدة صاروخية أعلى الزاوية اليمنى لحارس موريتانيا في الدقيقة الثانية.

أداما تراوري يهدر فرصة مضاعفة التقدم بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، حيث طاارت كرته فوق العارضة.

منتخب موريتانيا يرتكب عدة أخطاء بالتحاماته القوية مع لاعبي "النسور" في أول 10 دقائق.

منتخب مالي يسيطر تماما على مجريات اللقاء في أول ربع ساعة.

باباكار ديوب حارس موريتانيا يتصدى لفرصة خطيرة من إبراهيما كوني الذي سدد كرة ناحية القائم الأيسر في الدقيقة 19.

أول فرصة خطيرة لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 22، بودا محسن يسدد كرة رأسية لكن تصدى لها إبراهيم مونوكورو حارس مالي.

دفاع موريتانيا يشتت تسديدة قوية من أداما تراوري في الدقيقة 34.

أجرى منتخب موريتانيا تبديلا اضطراريا في الدقيقة 43 بخروج هارونا أبو ديمبا ودخول سليمان كاراموكو.

الحكم يحتسب ركلة جزاء لمنتخب مالي في بداية الشوط الثاني بعد قيام البديل سليمان كاراموكو بعرقلة أحد لاعبي مالي.

إبراهيما كوني يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء بنجاح ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ديوب حارس موريتانيا يعاني من إصابة لكنه يستكمل اللقاء.

ودخل أليو ديانج، لاعب الأهلي، في الدقيقة 82 من اللقاء، بدلا من مواطنه أمادو هايدارا.