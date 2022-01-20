"يبقى الكبير كبيرا".. رئيس الجزائر يعلق على خسارة منتخب بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن دعمه لمنتخب بلاده بعد الخسارة أمام كوت دي فوار، وتوديع بطولة أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وكتب تبون، في حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس "هذا هو منطق كرة القدم..يبقى الكبير كبيرًا، فلا تيأسوا، نشجعكم و نقف وراءكم، اليوم وغدًا..حظا أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله".

تلقى المنتخب الجزائري هزيمة ثقيلة أمام نظيره كوت ديفوار، بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالنسخة الجارية من بطولة أمم أفريقيا.

وتقدم فريق كوت ديفوار بهدف في الدقيقة 22 عن طريق لاعبه فرانك كيسي قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 39 ثم الثالث عن طريق لاعبه نيكولاس بيبي في الدقيقة 54 فيما سجل الجزائر هدفه في الدقيقة 73 عن طريق لاعبه سفيان بن بكة.

وشهدت الدقيقة 57 حصول منتخب الجزائر على ركلة جزاء سددها لاعبه رياض محرز ولكنها ارتطمت بالقائم، فيما ألغى الحكم هدفًا لكوت دي فوار في الدقيقة 90+3 بداع التسلل.

وفاز منتخب غينيا الاستوائية في المجموعة ذاتها بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته في التوقيت ذاته بنظيره سيراليون.

وسجل هدف منتخب غينيا الاستوائية لاعبه بابلو جانيت في الدقيقة 38.

وبهذا الفوز رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة، فيما رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى النقطة 6 وصيفًا ليصعد رفقة الأفيال، فيما توقف رصيد سيراليون عند نقطتين في المركز الثالث والجزائر عند نقطة في المركز الرابع.