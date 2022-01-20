كورونا يجتاح إنبي بـ4 إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - تأكد وجود 4 إصابات بفيروس كورونا في نادي إنبي، رغم الاجراءات المشددة الخاصة بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية التي يتبعها النادي.

وعلم مراسل يلا كورة أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أصيب بفيروس كورونا، بجانب 3 لاعبين هم إبراهيم يحيى ومصطفي شلبي ومحمد مرسي.

وجاري التأكد في الوقت الحالي من إصابة مصطفي جمال وخالد رضا ثنائي الفريق.

ويأتي ذلك بناء على نتائج المسحة التي أجراها إنبي قبل مباراة سيراميكا، يوم السبت القادم، في كأس الرابطة.

يذكر أن أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، وافق على طلب حلمي طولان، المدير الفني للفريق، بإجراء المسحة لكافة اللاعبين.

جدير بالذكر أن إنبي يعاني من غياب عدة لاعبين بسبب الإصابات المختلفة، وهم محمد اسماعيل حامد، وعمر عدلي، وهشام عادل، وعبد الله عادل، وأحمد العجوز، ودانو بيتر، ومحمد شريف، وعلي فوزي، وحسام عرفات، وأحمد يوسف.