المقالون يستعير لاعب سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي المقاولون العرب ضم محمود عزت، مدافع سموحة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأنهى المقاولون العرب اليوم الخميس إجراءات التعاقد مع اللاعب، والحصول على البطاقة الدولية بالاتفاق مع نادي سموحة.

ووقع محمود عزت على العقود بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، ومحمد عودة المدير الفني وطلعت محرم مدرب الفريق ومدير التعاقدات

وأبدى اللاعب سعادته بالتواجد في قلعة المقاولون العرب والعودة لبيته مجددا حتى لو لفترة محددة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات المقاولون بعد مباراة الأهلي المقرر لها غدا الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.