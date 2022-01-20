اكتمال دور الـ16.. خسارة الجزائر وسيراليون تُهدي جزر القمر تأهلا تاريخيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

منح منتخبا كوت ديفوار وغينيا الإستوائية بطاقة التأهل الأخيرة لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، إلى منتخب جزر القمر.

ونجح المنتخب الإيفواري في الفوز أمام الجزائر بثلاثية مقابل هدف وحيد ليودع حامل اللقب البطولة من الدور الأول بعدما حصد نقطة وحيدة في ذيل المجموعة الخامسة، فيما نجح منتخب غينيا الإستوائية في الصعود ثانيا بالفوز أمام سيراليون بهدف نظيف.

وبتلك النتائج يتأهل منتخب كوت ديفوار كأول المجموعة بـ7 نقاط، ليواجه المنتخب المصري ثاني المجموعة الرابعة في دور الـ16، فيما تأهل منتخب غينيا الإستوائية لمواجهة متصدرالمجموعة السادسة "مالي أو جامبيا، أو تونس" في ثمن النهائي.

وودع منتخبا سيراليون والجزائر البطولة من الدور الأول، ليفسحا المجال لتأهل منتخب جزر القمر ثالث المجموعة الثالثة، لتحقق تأهلا تاريخيا في أول مشاركة في التاريخ لجزر القمر بكأس الأمم والتي حققت فوزا وحيدا بدور المجموعات على حساب غانا 3-2.

وتضم كأس الأمم 6 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ووفقا لنتائج المجموعات تأهل منتخبا الرأس الأخضر، ومالاوي عن المجموعتين الأولى والثانية بعدما حصدا 4 نقاط، وجزر القمر من المجموعة الثالثة، بالإضافة لضمان أحد منتخبات المجموعة السادسة مقعدهم في الدور التالي، بعدما وصلت تونس لـ3 نقاط، ومالي وجامبيا لـ4 نقاط قبل الجولة الأخيرة بالمجموعة المقررة في تمام التاسعة مساء اليوم، حيث ضمن المنتخبات الثلاثة التأهل بغض النظر عن مراكزهم.

ولم يتأهل أصحاب المركزين الثالث في المجموعتين الرابعة والخامسة، غينيا بيساو والسودان حصدا نقطة وحيدة في المجموعة الرابعة، وسيراليون ثالث المجموعة الخامسة التي حصدت نقطتين فقط.

وبتلك النتائج يكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16، لتكون المواجهات كالتالي، مع مراعاة عدم تحديد المراكز الأول والثاني والثالث بالمجموعة السادسة حتى الآن:

23 يناير

بوركينا فاسو والجابون

نيجيريا أمام ثالث المجموعة السادسة "تونس أو جامبيا، أو مالي"

24 يناير

غينيا أمام ثاني المجموعة السادسة "تونس أو جامبيا، أو مالي"

الكاميرون أمام جزر القمر

25 يناير

السنغال وكاب فيردي

المغرب ومالاوي

26 يناير

غينيا الإستوائية أمام متصدر المجموعة السادسة "تونس أو جامبيا، أو مالي"

مصر وكوت ديفوار