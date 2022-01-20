شكرا لقرائتكم خبر برشلونة لـ«ديمبلي»: ارحل عن الفريق فورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبلغ ماتيو أليماني، مدير الكرة بفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، لاعب الفريق عثمان ديمبلي «بالرحيل عن الفريق بشكل فوري» بعدما رفض بشكل متكرر توقيع عقد جديد.

وكان برشلونة في مفاوضات مع اللاعب الفرنسي الدولي منذ يوليو الماضي من أجل تمديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وفشل ديمبلي في حجز مقعد أساسي بالفريق منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند في 2017 بسبب إصابات متتالية.

وأكد تشافي، مدرب برشلونة، أن ديمبلي من الممكن أن يصبح «الأفضل في العالم» في مركزه كما أكد رغبته في أن يوافق اللاعب على شروط العقد الجديد.

ولكن، قال موسى سيسوكو، وكيل ديمبلي (24عاما)، هذا الأسبوع لشبكة «أر.أم.سي» إنه لن يرضخ لضغط برشلونة على مستقبل موكله.

واتهم سيسوكو النادي بتهديد اللاعب بعدم اللعب للفريق مرة أخرى بدلا من الدخول مع ديمبلي في مفاوضات مثمرة، مما أدى إلى إصدار تشافي إنذارا نهائيا أمس عندما أخبر اللاعب إما الموافقة على العرض المقدم أو بيعه في فترة الانتقالات الشتوية.

وبعد استبعاده من قائمة فريق برشلونة في مباراته أمام أتلتيك بلباو في دور الـ16 بكأس إسبانيا، كشف أليماني أن وقت ديمبلي نفد.

وقال أليماني لقناة برشلونة «مع عثمان ووكلائه بدأنا مفاوضات تقريبا في شهر يوليو».

وأضاف «طوال هذه الفترة، تقريبا سبعة أشهر، تحدثنا، قدم برشلونة عروضا مختلفة، حاولنا الوصول لطريقة لكي يستمر اللاعب معنا».

وأكد «هذه العروض رفضها وكيله باستمرار.

يبدو من الواضح أن اللاعب لا يريد الاستمرار في برشلونة وغير ملتزم بمشروعنا المستقبلي».

وأردف «أبلغناه ووكيله أنه يجب عليه أن يترك النادي بشكل فوري لأننا نريد لاعبين ملتزمين بالمشروع».

وأضاف «نتوقع أن ينتقل قبل يوم 31 يناير. النتيجة الرياضية هي أننا لا نريد لاعبين لا يريدون التواجد في برشلونة». وجذب ديمبلي اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك نيوكاسل، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني.