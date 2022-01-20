انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مونديال 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف استقطاب جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم للاستمتاع بمباريات البطولة المرتقبة، أعلنت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر بطولة كأس العالم «فيفا قطر 2022» التي تستضيفها الدوحة في الفترة بين21 نوفمبر و18 ديسمبر العام الجاري.

وأضافت اللجنة العليا، وهي اللجنة المحلية المنظمة والمسؤولة عن مشروعات البطولة، في بيان على موقعها الالكتروني، أن المرحلة الأولى بدأت أمس الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي على أن تختتم في 8 فبراير المقبل الساعة الواحدة ظهرا.

وذكر البيان أنه في ضوء القواعد التي اتبعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيع تذاكر النسخ السابقة من كأس العالم في أعوام 2010 و2014 و2018، يستفيد المشجعون من سكان الدولة المستضيفة من أسعار خاصة لتذاكر الفئة الرابعة، والتي تبدأ من 40 ريالا قطريا لمباريات النسخة المقبلة من المونديال.

وأشار إلى أنه تقرر تخفيف الشروط المتعلقة بشراء التذاكر والتي شهدتها النسخ السابقة من المونديال، حيث سيتمكن المشجع الواحد من شراء ما يصل إلى 60 تذكرة طوال منافسات البطولة، وبحد أقصى ست تذاكر لكل مباراة.

وأفاد بتوفر مجموعات متنوعة من التذاكر بهدف استقطاب جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم، للاستمتاع بمباريات البطولة المرتقبة، مبينا أن المشجعين يستطيعون خلال هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء أربع مجموعات من التذاكر، تشمل تذاكر لحضور مباراة واحدة، وتتوفر لجميع المباريات بدءا من الافتتاح حتى النهائي، إضافة إلى تذاكر جميع مباريات أحد المنتخبات المشاركة، بدءا من المباريات الثلاث في دور المجموعات.

كما تتوفر تذاكر لحضور أربع مباريات في أربعة من استادات المونديال وعلى مدى أربعة أيام متتالية، حيث تتيح هذه المجموعة الجديدة من التذاكر فرصة للتعرف عن قرب على استادات مونديال قطر 2022 وذلك بفضل الطبيعة متقاربة المسافات التي تتميز بها قطر.

وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، طبقا للبيان الذي نبه إلى أنه في حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة، ثم الإخطار بنتيجة الطلبات بحلول 8 مارس المقبل.

ومن المتوقع إتاحة فرصة ثانية لشراء تذاكر البطولة قبل موعد سحب قرعة كأس العالم المقررة في الأول من أبريل المقبل، وذلك وفق نظام أسبقية الشراء، كما سيعلن عن المزيد من مراحل بيع تذاكر المباريات بعد موعد سحب قرعة البطولة.