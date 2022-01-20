الغيابات تحرج الهلال أمام الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث فريق الباطن قاطن المركز ما قبل الأخير في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين برصيد 15 نقطة عن تحقيق المفاجأة وتسجيل أول فوز له على فريق الهلال 30 نقطة، في عاشر لقاء يجمع الفريقين في دوري المحترفين السعودي، واستغلال عوامل النقص والغيابات لدى ضيفه، في حين يسعى بطل آسيا لمواصلة انطلاقته عقب فوزه الأخير أمام التعاون نحو المنافسة ومطاردة المتصدر الاتحاد رغم افتقاده لقائده سلمان الفرج للإصابة والكوري جانغ سو صخرة الدفاع الهلالية بداعي الإصابة، وذلك باللقاء المنتظر الذي سيجمع الفريقين عصر اليوم بملعب الباطن عند الساعة الثالثة والنصف، لحساب الجولة الثامنة عشرة. كيف يفوز الباطن؟





التنظيم الدفاعي المحكم من قبل مدربه الكرواتي إلين هورفات من خلال تقارب الخطوط وتضييق المساحات على لاعبي الهلال.



استغلال عامل الارتداد السريع واستثمار الفرص المتاحة في حال تقدم لاعبي الهلال.



تعطيل الأطراف الهلالية مصدر انطلاقات وقوة الفريق الهلالي.



التركيز واستغلال أنصاف الفرص وخاصة لمهاجمه وهدافه العائد عقب الكورونا الأنغولي فابيو أبرو.



العمل على منع الهلال من التسجيل المبكر خلال الشوط الأول من المباراة ووضع لاعبيه تحت ضغط في الشوط الثاني.

كيف ينتصر الهلال؟



الاختيار الأمثل للبدلاء للتشكيل المناسب من قبل مدربه البرتغالي جارديم في ظل الغيابات التي سيعانيها الفريق في لقاء اليوم.



العمل والتركيز على افتتاح التسجيل المبكر للضغط على لاعبي الباطن.



استغلال سرعة الأطراف بتواجد الثنائي سالم الدوسري والبيروفي كاريلو.



عدم المجازفة في الاندفاع وترك المساحات في الخطوط الخلفية لمهاجمي الباطن.



الرغبة لمواصلة الانتصار ومطاردة الثلاثي في صدارة الترتيب.

قبل المباراة



9 مواجهات سابقة جمعت الباطن والهلال في دوري المحترفين.



فاز الهلال في 6 مباريات، تعادلا في 3 مباريات.



غياب قائد الفريق الهلالي سلمان الفرج والكوري جانغ سو للإصابة ومتعب المفرج (كورونا).



نفاد كافة تذاكر مباراة اليوم.



موقف صعب للباطن في سلم الترتيب يتطلب الفوز للخروج من أزمة الهبوط.



خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريقين بالدور الأول.



يبحث البرازيلي ماثيوس بيريرا عن تسجيل أول أهدافه مع الهلال منذ انتقاله.



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