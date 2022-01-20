شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى إجراءات ضم محمود عزت قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي المقاولون العرب ضم محمود عزت مدافع سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وأنهى النادي اليوم إجراءات التعاقد مع اللاعب والحصول على البطاقة الدولية بالاتفاق مع نادي سموحة.

وتواجد اللاعب في النادي ووقع على العقود بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، ومحمد عودة المدير الفني وطلعت محرم مدرب الفريق.

وأبدى اللاعب سعادته بالتواجد في قلعة المقاولون العرب والعودة لبيته مجددا حتى لو لفترة محددة، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات المقاولون بعد مباراة الأهلي المقرر لها غد الجمعة.