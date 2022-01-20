شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة فى المرحلة الثانية من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 30/28 فى إطار ثانى جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2021/2022.

ونجح فريق الزمالك فى الفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/20 فى اول مواجهات المرحلة الثانية ، حيث يتصدر جدول الترتيب حتى الأن برصيد 11 نقطة .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير المقبل موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

يشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة و أكاديمية القليوبي و هليوبوليس و 6 أكتوبر واتحاد الشرطة و هليوليدو و مدينة نصر والترسانة والزهور و المعادى و منوف الرياضى.

وهذه الأندية أصحاب المركز الرابع و حتى التاسع من المرحلة الأولى لدورى السيدات على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية.