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رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عقوبات الجولة الثانية من مسابقة كأس الرابطة.

جاءت العقوبات كالتالي:

 

المقاصة وايسترن كومباني:

ايقاف سعد مصطفى لاعب المقاصة مباراة للطرد

 

طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا:

إيقاف سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا ٣ مباريات تغريمه ٢٥ ألف جنيه للطرد لضرب الخصم بدون كرة

 

مباراة الأهلي والإسماعيلي:

ايقاف ١١٢ مشجعا من الإسماعيلي و٤٧ مشجعاً من الأهلي من دخول المباريات حتى نهاية كأس الرابطة لما بدر منهم في اللقاء.

 

إنبي وغزل المحلة:

ايقاف إيهاب سمير لاعب غزل المحلة مباراتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه للطرد للعب العنيف.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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