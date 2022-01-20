شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عقوبات الجولة الثانية من مسابقة كأس الرابطة.
جاءت العقوبات كالتالي:
المقاصة وايسترن كومباني:
ايقاف سعد مصطفى لاعب المقاصة مباراة للطرد
طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا:
إيقاف سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا ٣ مباريات تغريمه ٢٥ ألف جنيه للطرد لضرب الخصم بدون كرة
مباراة الأهلي والإسماعيلي:
ايقاف ١١٢ مشجعا من الإسماعيلي و٤٧ مشجعاً من الأهلي من دخول المباريات حتى نهاية كأس الرابطة لما بدر منهم في اللقاء.
إنبي وغزل المحلة:
ايقاف إيهاب سمير لاعب غزل المحلة مباراتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه للطرد للعب العنيف.