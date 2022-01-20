عبد المنعم: أتمنى الصعود لنهائي أمم أفريقيا والتتويج بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوضح محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، الطريقة التي تمكن من خلالها من تسجيل هدف فوز الفراعنة أمام السودان في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال عبد المنعم في تصريحاته للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "هدفي أمام السودان غالي للغاية بالنسبة لي، خاصة أنه الأول لي مع المنتخب، كما أنه سبب تأهلنا لدور الـ16".

وتابع: "الهدف في هذا التوقيت يمنحني الثقة والحافز لكي استمر في العمل لكي أرفع اسم مصر دائما، وأكون على قدر المسئولية".

أما عن الطريق التي أحرز بها الهدف، فقال: "هناك تعليمات فنية بأن أتواجد على القائم الثاني دائما، لكن الحمد لله حجازي طلب مني مساعدته بعمل (بلوك) فتمكنت من الهروب من الرقابة وأتت الكرة على رأسي".

وأضاف: "شاركت مع المنتخب في البطولة العربية وأثبت نفسي وكان ذلك سبب تواجدي في قائمة البطولة الأفريقية، وأشكر كيروش وزملائي على الثقة التي حصلت عليها".

واستطرد: "بطولة أمم أفريقيا كبيرة، ومن أقوى البطولات في العالم، وهي أول مشاركة لي وأتمنى أن أوفق لتقديم شيء جيد ونصعد للنهائي والبطولة تكون من نصيبنا".