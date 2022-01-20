كأس الرابطة.. فيوتشر يقفز لصدارة مجموعته بالفوز على المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز فيوتشر بهدف دون رد على مصر المقاصة، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الرابطة، التي تقام نسختها الأولى هذا الموسم.

وسجل البديل أحمد رفعت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، ليهدي فيوتشر فوزا ثمينا.

بهذا الفوز رفع فيوتشر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 جولات، ليعتلي صدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي تراجع للوصافة برصيد 7 نقاط.

في المقابل توقف رصيد المقاصة عند 6 نقاط في المرتبة الثالثة بالمجموعة التي تضم أيضا بيراميدز والمصري والشرقية للدخان.

تفاصيل المباراة:

محاولات خطيرة من مصر المقاصة الأكثر سيطرة في أول 10 دقائق.

على عكس سير المباراة يسجل ناصر ماهر هدفا لفيوتشر لكن يتم إلغائه بداعي التسلل.

فيوتشر يواصل محاولاته للتقدم لكنه يسقط مجددا في فخ التسلل.

المقاصة يجري تبديلا اضطراريا في الدقيقة 26 بخروج إسلام زيادة بعد تعرضه لإصابة، ودخول محمود عقل.

أداء الفريقين يتراجع قبيل نهاية الشوط الأول لينحصر اللعب في وسط الميدان.

في الدقيقة 45+1 كان فيوتشر قريبا من تسجيل الهدف الافتتاحي بعد تسديدة قوية من محمد فاروق لكن مدافع المقاصة أنقذ الكرة من على خط المرمى.

أجرى فيوتشر تبديلا في بداية الشوط الثاني بخروج أنيسيت ودخول أحمد رفعت.

وبعد قرابة 20 دقيقة من دخوله أحرز البديل أحمد رفعت هدف التقدم لفيوتشر من تسديدة قوية، بعدما وصلته الكرة عقب تمريرة فارس طارق.