مران الأهلي.. عودة ميكيسوني وموسيماني يوضح أفكاره بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

خاض الأهلي تدريبه الأخير قبل مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثالثة من كأس الرابطة، تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وعاد الأهلي لتدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء غد الجمعة، على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة ٣٠ دقيقة، لشرح نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون العرب قبل مواجهة الغد.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنيه والاستشفائية في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، قبل بداية المران لمدة ٢٠ دقيقة.

وقاد موسيماني، فقرات المران التي بدأت بجوانب بدنية متنوعة للاعبين، أدى بعدها الفريق تدريبات خططية محددة، قبل أن يختتم المدير الفني المران بتقسيمة قوية شارك بها جميع اللاعبين.

وانتظم لويس ميكيسوني، لاعب الفريق في تدريبات الفريق اليوم الخميس حيث خضع لمسحة طبية جديدة بعد عودته من موزمبيق وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.