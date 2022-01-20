إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا تبعده عن لقاء المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

أثبتت المسحة التي خضع لها محمد نصير لاعب وسط الفريق الأهلي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشعر اللاعب بأعراض البرد فأخطر الجهاز الطبي للفريق الأحمر بقيادة الدكتور احمد أبوعبلة فتم تطبيق البروتوكول الطبي لأبناء الرداء الأحمر عليه الذي ينص على ضرورة خضوعه لمسحة خارج النادي.

وكشفت المسحة التي خضع لها اللاعب صباح اليوم إيجابية العينه وبالتالي إصابته بفيروس كورونا.

ومنح الجهاز الطبي للاعب تعليمات صارمة بضرورة إتباع البرتوكول العلاجي مع العزل المنزلي على أن يخضع لمسحة طبية يوم السبت المقبل.

وقال مصدر بالأهلي أن اللاعب ليس لديه أعراض قوية والأمر لا يتخطي سوي دور برد فقط.

ويغيب محمد نصير عن مباراة فريقه الأهلي امام المقاولون المقرر لها غداً في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.