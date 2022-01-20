الامارات | كيروش يحرج لاعبي المنتخب المصري.. ممنوع الاقتراب أو التصوير!

شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يحرج لاعبي المنتخب المصري.. ممنوع الاقتراب أو التصوير! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير مصرية، الخميس، بأن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري لكرة القدم أصدر قراراً صارماً على لاعبي المنتخب بعدم التقاط صور مع الجماهير المصرية الموجودة في الكاميرون لمؤازرة "الفراعنة" في نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم والتي تأهلوا فيها إلى دور الـ16، الأمر الذي استفز المشجعين وأحرج اللاعبين في الوقت نفسه!.

وقال موقع كورة في العارضة نقلاً عن مصادر صحافية مرافقة للمنتخب المصري بأن "كيروش أصدر تعليمات إلى اللاعبين خلال الساعات الأخيرة بمنع التقاط أي صور مع الجماهير المصرية التي وصلت للكاميرون من أجل مؤازرة المنتخب الأمر الذي شكل صدمة كبيرة للجماهير التي كانت تطمح لرؤية والتقاط بعض الصور مع لاعبيها المفضلين في المنتخب المصري".

وأوضح الموقع: "قرار كيروش شكل كذلك صدمة كبيرة بالنسبة لللاعبين، الذين وضعوا في موقف محرج مع الجمهور بسبب قرار المدرب البرتغالي".

وتأهل المنتخب المصري عن مجموعته بحلوله ثانياً خلف نيجيريا التي خسر منها في الافتتاح بهدف نظيف قبل أن ينتصر على غينيا بيساو والسودان بالنتيجة نفسها ويحجز مقعده في الدور الثاني.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه متصدر المجموعة الخامسة التي تضم ساحل العاج والجزائر وغينيا الاستوائية وسيراليون، الأربعاء المقبل، 26 يناير الجاري.

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