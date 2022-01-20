شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل ينشر صورة مع بونو حارس المغرب ويعلق "الجيد رؤيتك أخي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد ابو جبل حارس مرمي الزمالك صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجمعه مع المغربي ياسين بونو حارس منتخب المغرب .

وكتب ابو جبل تعليقا علي الصورة : من الجيد رؤيتك اخي ، وذلك عقب تاهل المنتخبين لدور ال 16 في بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.



ابو جبل (1)



ابو جبل (2)

ورفض محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك التفاوض مع بعض مندوبى الأندية الذين طلبوا التعاقد معه عن طريق بعض الوكلاء بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك نهاية الموسم الجارى.

وطلب أبو جبل من الأندية التى طلبت التعاقد معه الانتظار لحين وضوح الرؤية بالنسبة لموقف الزمالك من التجديد احتراما للنادى وجماهيره، وفضل أبو جبل أن يدخل فى مفاوضات جادة مع الأندية التى تلقى عروضا منها، خاصة من الدورى السعودى عقب انتهاء مفاوضات الزمالك سواء بالفشل أ و التجديد.

من ناحية أخرى طلبت إدارة الزمالك من مسئولى قطاع الناشئين فى النادى، تجهيز تقرير شامل عن القطاع واللاعبين المميزين فى كل فريق من المراحل العمرية المختلفة.