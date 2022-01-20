شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسوني ينتظم فى مران الأهلي بعد رحلة موزمبيق وجلسة بين موسيمانى وعبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، في تدريبات الفريق اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد عودته من بلاده، وخضوعه لمسحة طبية جديدة بعد عودته إلى القاهرة وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية.

هذا وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة جلسة مع المدير الفنى بيتسو موسيماني، وذلك لمناقشة وتنسيق بعض الأمور الإدارية والتنظيمية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

فى سياق أخر، طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه إعداد تقرير مفصل عن فريق المقاولون العرب وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل ملاقاته في تمام الخامسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام فى الجولة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعادل الأهلى مع الجونة سلبياً في الجولة الأولى لكأس الرابطة ثم تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الثانية للمسابقة ، ويملك المارد الأحمر نقطتين في رصيده بالمجموعة الثانية لكأس الرابطة والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.