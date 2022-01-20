شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة موسيماني لمدة 30 دقيقة و تدريبات خططية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة المقاولون العرب غدًا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة 30 دقيقة، لشرح نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون العرب قبل مواجهة الغد.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنيه والاستشفائية في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، قبل بداية المران لمدة 20 دقيقة.

وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، فقرات المران التي بدأت بجوانب بدنية متنوعة للاعبين، أدى بعدها الفريق تدريبات خططية محددة، قبل أن يختتم المدير الفني المران بتقسيمة قوية شارك بها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. يذكر أن الأهلي تعادل في الجولة الثانية من مباريات كأس الرابطة أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.