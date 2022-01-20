شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..الترسانة تأسس عن طريق الإنجليزى سلاوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادى الترسانة من أقدم وأعرق أندية منطقة الجيزة ومصر، أنشئ عام 1921 بجهود رجل إنجليزى يدعى سلاوتر، وشارك الترسانة فى أول بطولة دورى عام 1948 وحصل على المركز الثانى.

يعد نادى الترسانة من أقدم وأعرق أندية منطقة الجيزة ومصر، أنشئ عام 1921 بجهود رجل إنجليزى يدعى سلاوتر، وشارك الترسانة فى أول بطولة دورى عام 1948 وحصل على المركز الثانى.

توج نادى الترسانة بأول بطولة فى تاريخه بعد الفوز بكأس مصر 1923 ليصبح ثانى نادٍ مصرى يحصد تلك الكأس بعد نادى الزمالك.

ونجح نادى الترسانة فى تكرار إنجازه مرة أخرى بعد مرور 6 سنوات بعد فوزه بالكأس للمرة الثانية عام 1929 ومن ثم بدأ النادى الاشتراك ببطولة الدورى الممتاز منذ نشأته عام 1948 وحصل على المركز الثانى وراء الأهلى بعد منافسة ثنائية بينهما، وفاز الفريق مرة أخرى ببطولة كأس مصر عام 1954 ليحقق الثلاثية ببطولة كأس مصر الجيل الذهبى كان الفريق دائما فى قلب المنافسة على البطولة وكان دائما في المربع الذهبى حتى تحقق حلمه وحقق الإنجاز بالفوز بأول بطولة دورى فى تاريخه موسم 1962/1963 بقيادة هداف الفريق ونجمه الأول حسن الشاذلى ومصطفى رياض ومحمد رياض وبدوى عبد الفتاح.

فاز نادى الترسانة بكأس مصر أعوام (1923-1929-1954-1965-1967-1986)، بينما وصل للنهائى 5 مرات أعوام (1938-1950-1956-1966) لكنه لم يفز بأى منهم.

نادى الترسانة ضم العديد من النجوم على مدار تاريخه الكروى أبرزهم حسن الشاذلى صاحب الـ 173 هدفا وضعته على رأس قائمة هدافي الكرة المصرية منذ انطلاق بطولة الدوري العام عام 1948، بالاضافة إلى مصطفى رياض.