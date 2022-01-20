شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن الحداد 3 أيام لوفاة حسن عبد القادر رئيس النادي السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت ظهر اليوم جنازة الدكتور حسن عبد القادر رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الأسبق وخرج جثمان الفقيد من نادى أسوان الرياضى إلى مدافن العائلة .

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتورالشافعى صالح، إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الخميس حتى السبت المقبل على أن تتوقف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل نادى أسوان حدادا على رحيل الدكتور حسن عبد القادر رئيس نادى أسوان الأسبق .

وأهدى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، اليوم الأحد، الرئاسة الشرفية لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وذلك تقديرًا لدعمه المتواصل للنادى ولاستكمال مسيرته لخدمة المجتمع الأسوانى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، دعمه الكامل لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى الجديد برئاسة المستشار الشافعى صالح حيث سيتم دراسة جميع الأطروحات وأفكار المشروعات للبدء فى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل خلق موارد مالية ذاتية تساهم فى قيام النادى بدوره الرياضى والشبابى والاجتماعى والترفيهى من خلال أفكار ورؤى جديدة خارج الصندوق منها دعوة رجال الأعمال ومستثمرى أسوان للتبرع كحل عاجل لمواجهة المتطلبات المالية الحالية.

جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أشرف عطية مع أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، بحضور مصطفى بسطاوى القائم بعمل مدير عام الشباب والرياضة.