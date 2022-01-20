شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتكفل بنفقات علاج أشرف قاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحمل القلعة البيضاء جميع تكاليف علاج أشرف قاسم لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق.

وتمنى منصور الشفاء العاجل لنجم الزمالك الأسبق.. مؤكدا أن أشرف قاسم أحد أبناء النادي المخلصين ، كما أكد المستشار مرتضى منصور تقديره الكامل لكل أبناء نادي الزمالك ممن شاركوا في صنع اسم وتاريخ القلعة البيضاء.

وكان أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، كشف عن تطور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، قائلا: "حالتى تتشابه مع مؤمن زكريا وأعانى من مرض مزمن فى الأعصاب".

وكان عدد من نجوم الكرة دعموا أشرف قاسم نجم منتخب مصر و الزمالك السابق عبر السوشيال ميديا فى محنة مرضه بعد إعلانه عن معاناته من مرض مزمن فى الأعصاب .