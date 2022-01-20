شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فيوتشر والمقاصة لمباراة الفريقين بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة مصر المقاصة في مباراة الجولة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

محمود حمدي، محمود مرعي، محمد فاروق، ناصر ماهر، طارق طه، أيمن الصفاقسي، أنيست بابل، محمد رضا، محمد ربيعة، غنام محمد، أحمد عاطف.

وعلى دكة البدلاء كل من: محمد طارق، فارس طارق، محمود رزق، أشرف مجدي، جوزيف جوناثان، أحمد رفعت، سعد سمير، عمر صلاح وعربي بدر.

كما أعلن تامر مصطفى مدرب مصر المقاصة، عن تشكيل مصر المقاصة الذي جاء كالتالي:

محمد مجدي، علي فتحي، أحمد صبيحة، محمود فهمي، حسام عبد الواحد، كريم حلاوة، محمد حسين ليلة، إسلام زيادة، منعم، وهشام شعبان.

يستدرج فيوتشر نظيره مصر المقاصة في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الاولى بكأس رابطة الاندية المحترفة في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها فيوتشر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما فاز مصر المقاصة على ايسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.