الامارات | لعنة أفريقيا تطارد الجزائر.. 13 بطل ودعوا من الدور الأول و"مصر لم تتأهل"!

شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة أفريقيا تطارد الجزائر.. 13 بطل ودعوا من الدور الأول و"مصر لم تتأهل"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحمل بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم تاريخ مثير تحت عنوان "لعنة البطل" بخروج المنتخب حامل اللقب من المنافسات مبكراً، ويبدو المشهد وارداً في النسخة الحالية المقامة في الكاميرون إذ أصبح المنتخب الجزائري مهدد بقوة للخروج من البطولة على الرغم من أنه حامل اللقب بتتويجه في النسخة الماضية "مصر 2019".

وبات المنتخب الجزائري بحاجة للفوز على ساحل العاج (اليوم الخميس الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، للتأهل إلى الدور الثاني.

ويشهد تاريخ أمم أفريقيا بأن 13 بطولة من أصل 32 شهدت خروج حامل اللقب من الدور الأول، فيما فشل البطل في الصعود إلى نهائيات المنافسات مرتين، كانت الأولى لمنتخب مصر عام 2012، والثانية لنيجيريا في 2015.

وتناول موقع "سكاي نيوز عربية" تقريراً حول لعنة حامل اللقب، ذكرت فيه أن اللعنة بدأت عام 1970 في سابع نسخ البطولة والمرة الرابعة التي تقام بنظام المجموعات، بخروج الكونغو الديمقراطية حامل لقب مسابقة 1968، وتوالت "اللعنة" بخروج السودان حامل لقب بطولة 1970، من دور المجموعات لنسخة 1972، ومن جديد عادت الكونغو الديمقراطية لتودع بطولة 1976 من دور المجموعات بعد حصد كأس 1974.

وبعد فوز المغرب بنسخة 1976، ودع بطولة 1978 من دور المجموعات، أما بطل تلك النسخة منتخب غانا، فقد خرج من دور المجموعات لبطولة 1980.

وأعقبه خروج نيجيريا من دور مجموعات 1982، بعد الفوز بكأس أمم إفريقيا 1980، واستمرت اللعنة وودع بطل 82 منتخب غانا، منافسات بطولة 1984.وفي نسخة 1988 خرج منتخب مصر من مرحلة المجموعات، بعد فوزه ببطولة 1986، وبالرغم من حصد الكاميرون كأس 88 ودع نسخة 1990 من دور المجموعات.

تجدر الإشارة إلى أن جميع النسخ السابق ذكرها من بطولة كأس أمم إفريقيا كانت تقام بمجموعتين فقط، يتأهل منهما المتصدر والوصيف لتكوين دور نصف نهائي مباشرة.

أما منتخب الجزائر، فقد حصد بطولة كأس الأمم عام 1990، ثم ودع المنافسات من دور المجموعات ببطولة 1992، وهي أول بطولة تقام بنظام 4 مجموعات، بواقع 3 منتخبات في كل منهم، وشهدت وجود منتخب كوت ديفوار إلى جوار محاربي الصحراء بمجموعة واحدة.

وفي الألفية الجديدة ودع زامبيا بطل منافسات 2012، النسخة التالية 2013 من دور المجموعات، ومن بعده كوت ديفوار الذي فاز ببطولة 2015، وتم إقصاؤه من نسخة 2017 من الدور ذاته.

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