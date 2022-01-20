شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد محمد زيدان ..والجنازة غدا ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الخميس ، والد محمد زيدان، نجم منتخب مصر وبورسيا دروتموند الألماني سابقا، إثر تعرضه لأزمة صحية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل، غدا بعد صلاة الجمعة بمدينة بورسعيد.

يذكر أن محمد زيدان بدأ مشواره الكروي مع النادى المصرى في موسم 1998-1999 ، ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردز بريمن ، و ماينز ، هامبورج ، بروسيا دورتموند .

وعلى الصعيد الدولي، حاز زيدان على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر ، أعوام 2008 ، و 2010