شكرا لقرائتكم خبر عن حماده صدقي يوضح سبب الأداء السيئ لعبدالله السعيد مع كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حماده صدقي مدرب منتخب مصر السابق أن السبب فى أداء عبدالله السعيد مع منتخب مصريرجع إلى الطلبات الخاصة من المدير الفني كارلوس كيروش له بإلزامه بأدوار دفاعية و التواجد فى أكثر من مكان بالملعب ، فهذا سبب فى عدم ظهوره بمستواه المعروف.

تابع حماده صدقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن سن عبدالله السعيد أحد الأسباب الرئيسية فى عدم أداءه فى المباريات وعلى كيروش الإستفادة منه بناء على المعطيات الموجودة لدى عبدالله السعيد ، مضيفا أنه يتمنى الوصول لنهائي البطولة و التتويج باللقب.

أضاف نجم الأهلي السابق أن التجانس سيفرق في المباريات المقبلة للمنتخب بداية من دور الـ16 وأتمنى أن نصل لأقصى مرحلة و التتويج ببطولة أمم أفريقيا.

في سياق متصل ، قال كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إن بطولة أمم أفريقيا الحقيقة ستبدأ الآن بعد الوصول إلى دور الستة عشر عقب التأهل كثانى المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف المنتخب النيجيرى.