شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بشيكابالا وحازم إمام.. ويكثف التدريبات البدنية فى مجمع الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، وحازم إمام الظهيرالأيمن قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس..

جاءت الجلسة من أجل اطمئنان كارتيرون على مدى جاهزية الثنائي، وكان حازم إمام انتظم في تدريب الأمس بعد غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام فاركو بسبب تعرضه لحالة إجهاد، بخلاف عودة شيكابالا للتدريبات عقب فترة الراحة التي حصل عليها.

وأكد المدير الفني في حديثه مع الثنائي على أهمية دورهما مع الفريق في الفترة المقبلة، ومساعدتهما للاعبين الناشئين في الفترة الحالية في ظل اعتماد الجهاز الفني على مجموعة من اللاعبين الناشئين في مباريات كأس الرابطة.

فيما حرص كارتيرون على زيادة التدريبات البدنية التي يخوضها اللاعبون في مجمع الصالات قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الخميس.

وقرر المدرب الفرنسي زيادة الفقرة البدنية التي يخوضها الفريق في مجمع الصالات تحت إشراف جوزيه فرناندو مدرب الأحمال، في ظل رغبته في زيادة معدلات اللياقة لدى اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

من ناحية أخري قام كارتيرون بإرسال إنذار لإدارة ناديه اعتراضاً على إتمام صفقة إعارة محمود شبانة مدافع الفريق لنادي الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم.

وأكد كارتيرون في خطابه أنه لا يعلم شيء ولم يتم أخذ رأيه في مسألة اعارة شبانة مؤكداً أنه المدير الفني للفريق ولا يجوز اتخاذ أي قرار بخصوص أي لاعب قبل العودة اليه وهو ما لم يحدث في حالة شبانة على حد وصفه.

من جانبهم أكد مسئولو الزمالك أن النادي محروم من القيد في الوقت الحالي وبالتالي فلم يتثني قيد شبانة، وحرصاً على مصلحة اللاعب وللحفاظ على مستواه تم اتخاذ قراراً باعارته، مشددين أنه لم يتم ابلاغه أى - كارتيرون- لكونه ليس لاعباً مقيدا داخل الفريق.

ووقع شبانه للاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر، وكان شبانة قد انضم إلى الزمالك في بداية الموسم قادما من أسوان، إلا أن أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها نادي الزمالك حالت دون قيده في قائمة الفريق الأبيض.