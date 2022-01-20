شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على إيسترن بهدف بنجامين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من لقاء الاتحاد السكندرى و إيسترن كومبانى بنتيجة 1/0 بهدف الغانى بنجامين بواتينج الذى سجله للفريق السكندرى فى الدقيقة 20 من المباراة التى تجمع بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى بكأس رابطة الاندية المحترفة .

ويلعب ايسترن كومبانى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل زعيم الثغر مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

بدأ الإتحاد اللقاء بتشكيل مكون من ،أحمد يحيى - السيد سالم - عبد الله نصيب - محمود شبانة - هشام صلاح - مراون عطية - خالد الغندور - مورو - بنجامين - أحمد عادل ميسي - مابولولو.

ينما بدأ إيسترن كومبانى المباراة بتشكيل مكون ، حراسة المرمي أحمد بوسكا ، خط الدفاع أحمد السعيد (متعب) - خالد مصطفي - محمد صالح - أحمد أبو بكر (موكشا) ، خط الوسط أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد ناصر (مودي)-طرابلسي - أحمد حمزة (حمزاوي)

الهجوم أحمد أمين (اوفا) - فراس بن عايفية ، البدلاء : عماد حمدي - بنچامين - صابر الشيمي - كمال أبو الفتوح - محمد حسن - أحمد تمساح - مصطفى فريد - الحسيني طه - يوسف مجدي عبد الغني