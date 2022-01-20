شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المشاركة الدولية و المحلية للمصارعة بسبب الأزمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار، إيقاف و تأجيل أى نشاط محلى أو دولى ، فى الفترة الحالية بسبب الأزمة المالية .

وأكد عصام النوار رئيس الاتحاد أن المنتخب لديه ارتباط بالمشاركة فى بطولة دولية بإيطاليا ، الشهر المقبل، وكذلك انطلاق النشاط المحلى ببطولة الجمهورية خلال فبراير، ولكن كل هذا متوقف لحين حل الأزمة المالية ، بوصول الدعم من وزارة الرياضة .

وأضاف رئيس الاتحاد أنه فور وصول الدعم من وزارة الرياضة سيتم البدء فى اجراءات المشاركة فى البطولة و انطلاق النشاط المحلى ، و تنفيذ خطة إعداد اللاعبون الدولين فى المنتخب سواء الرومانى او الحرة او النسائية .

قرر اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، تعيين هانى علام المرشح السابق لرئاسة الاتحاد فى منصب مدير الاتحاد ، خلال الجلسة التى جمعت أعضاء المجلس وموافقة علام على المنصب الجديد. اتحاد المصارعة سبق وقرر اختيار هانى علام، المرشح السابق على رئاسة الاتحاد ، مستشارا لمجلس إدارة الاتحاد لشئون اللجان، وكذلك رئيسا للجنة المسابقات، إلا أن علام اعتذر وقتها.

وطلب اتحاد المصارعة من الاتحاد الدولى للعبة ترشيح مدير فنى أجنبى لتولى تدريب منتخب الرومانية خلال الفترة المقبلة. كما طلب اتحاد المصارعة من الاتحاد الدولى ترشيح مدير فنى أجنبى أيضا لتدريب الحرة والنسائية معا، على أن يتم مناقشة السيرة الذاتية للمدربين فور وصول الأسماء المقترحة من الاتحاد الدولى.