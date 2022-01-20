مصدر يكشف لمصراوي حقيقة انتقال تريزيجيه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، صحة مفاوضات إدارة القلعة الحمراء مع المحترف محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا والمنتخب المصري.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، إن ما تردد عن تفاوض الأهلي مع "تريزيجيه" لا أساس له من الصحة سواء التعاقد معه أو الحصول على خدماته بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن رغبة "تريزيجيه" هيّ البقاء في أوروبا وعدم العودة لمصر في التوقيت الحالي خاصة أنه لا يزال صغيرًا في السن.

وأوضح المصدر، أن الجلسة الأخيرة التي جمعت بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و"تريزيجيه" عندما زار اللاعب تدريبات الفريق في مختار التتش كانت مجرد "جلسة ودية".

وشهدت هذه الجلسة وجود رغبة من "تريزيجيه" للبقاء في الدوري الإنجليزي أو على الأقل الاستمرار في أوروبا، كما أن الخطيب دعّم اللاعب للاستمرار في حلم الاحتراف.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى وجود مفاوضات بين الأهلي و"تريزيجيه" للحصول على خدماته على سبيل الإعارة من أجل الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها في فبراير المقبل بالإمارات.

وكان مصدر كشف لـ"يلا كورة"، أن تريزيجيه يرغب في الرحيل عن أستون فيلا على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الجارية من أجل الحصول على فرصة المشاركة. (طالع تفاصيل الخبر من هنا)

ولم يشارك "تريزيجيه" سوى عشر دقائق مع أستون فيلا في الموسم الحالي منذ عودته من الإصابة والتي كان تعرض لها في الموسم الماضي خلال مباراة ليفربول.