المصري ينهي مشوار بيراميدز بكأس الرابطة.. والاتحاد يفوز على إيسترن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عز الكلاوي:

فاز الاتحاد السكندري بهدف دون رد على إيسترن كومباني، وتلقى بيراميدز الهزيمة أمام المصري البورسعيدي 1-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

ويقع كل من إيسترن كومباني، الاتحاد السكندري، بيراميدز، المصري، فيوتشر، مصر للماقصة، في المجموعة الأولى من كأس الرابطة المصرية.

ووصل الاتحاد للنقطة السابعة ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما ارتفع رصيد المصري للنقطة الرابعة في المركز الرابع، وتجمد رصيد بيراميدز وإيسترن كومباني الترتيب بدون نقاط.

إيسترن كومباني × الاتحاد

استطاع بنيامين برنارد بواتينج تسجيل هدف الفوز للاتحاد السكندري في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

تشكيل إيسترن كومباني:

أحمد بوسكا، أحمد حمزة، خالد مصطفى، أحمد عبد الموجود، أحمد السعيد، أحمد أبو بكر، محمد ناصر، محمد الطرابلسي، فراس عبد الله، أحمد أمين أوفا، محمد نعمان

تشكيل الاتحاد:

أحمد يحيى، محمود شبانة، هشام صلاح، كريستوفر موبولولو، خالد الغندور، السيد سالم، أحمد عادل ميسي، مورو سليفو، مروان عطية، بواتنج، عبد الله نصيب

بيراميدز × المصري

سجل هدف المباراة حسن على للمصري في الدقيقة 68 من أحداث الشوط الثاني، من ركلة جزاء.

تشكيل بيراميدز:

مهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، أسامة جلال، أحمد توفيق، هشام محمد، عبد الله مجدي، وليد الكرتي، دودو الجباس، إبراهيم عادل، عماد ميهوب، أحمد عاطف

تشكيل المصري:

أحمد مسعود، أحمد شديد، أحمد الشيخ، عمرو موسى، كريم العراقي، إسلام صلاح، محمد جريندو، إسلام المزين، عمرو مرعي، حسن علي، فريد شوقي.