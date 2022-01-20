وكيل صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول بـ"صورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أثار رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، الشكوك حول مستقبله مع "الريدز".

ونشر "عباس" عبر صفحته الرسمية على "تويتر" اليوم الخميس، صورة تجمعه مع صلاح وهو يضحك مرتديًا قميص ليفربول.

وأثيرت الشكوك في الفترة الماضية حول مستقبل صلاح مع ليفربول في ظل طلبات اللاعب المادية من أجل تجديد عقده مع "الريدز".

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، أن صلاح طلب الحصول على ضعف راتبه تقريبًا أي 400 ألف جنيه إسترليني من أجل تجديد عقده والذي ينتهي صيف عام 2023.

إدارة ليفربول رفضت مطالب صلاح المادية في ظل اقترابه من سن الـ30، بجانب لا تنوي إدارة النادي الإنجليزي كسر حاجز الأجور في الفريق.

وكان صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قياسية قدرت بـ42 مليون جنيه إسترليني بجانب دفع 8 ملايين بصورة إضافات.

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا من خلال خوضه 20 مباراة.