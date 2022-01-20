موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار الحاسمة.. والقناة الناقلة.. وفرص تأهل محاربو الصحراء

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض المنتخب الجزائري، مواجهة مصيرية أمام كوت ديفوار، في السادسة مساء اليوم، الخميس، على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا، بالكاميرون.

وفي نفس التوقيت، يلتقي منتخب سيراليون مع نظيره غينيا الإستوائية على ملعب "ليمبي ستاديوم".

ويتصدر المنتخب الإيفواري جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن غينيا الإستوائية صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويأتي منتخب سيراليون ثالثا في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، بينما كانت المفاجأة تذيل منتخب الجزائر حامل اللقب الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ولا بديل أمام الجزائر سوى الفوز على كوت ديفوار في مواجهة الليلة من أجل حسم تأهله للدور التالى، ليرفع رصيده وقتها إلى 4 نقاط ويضمن حجز مقعده في الدور ثمن النهائي ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

في المقابل، يلعب منتخب كوت ديفوار على الخروج بنقطة التعادل أمام الجزائر على أقل تقدير لبلوغ دور الستة عشر.

وفى المواجهة الأخرى، يملك غينيا الإستوائية فرصة حسم تأهله بأقدام لاعبيه بغض النظر عن نتائج بقية المنتخبات في المجموعة، وذلك حال تحقيقه الفوز على سيراليون.

فرص تأهل الجزائر

وسينجح منتخب محاربو الصحراء في التأهل إلى دور الـ 16، في حالة فقط الفوز على كوت ديفوار، مع انتصار منتخب سيراليون أو غينيا في المباراة التي ستجمعما، وبذلك ستتأهل الجزائر مباشرة، مع الفائز من المباراة الأخرى، بسبب تفوقها في المواجهات المباشرة عن كون ديفوار، حيث سيتساوى المنتخبين في المجموعة بأربع نقاط.

بينما لو تمكنت الجزائر من الفوز أمام كوت ديفوار، مع التعادل بأي نتيجة في المباراة الأخرى، ستتساوى مع منتخب كوت ديفوار، والمنتخب الغيني برصيد أربع نقاط، ومن ثم سننتقل إلى لائحة فارق الأهداف، وبذلك سيكون لصاحب المركز الثالث الانتظار للتعرف على المتأهل إلى دور الـ 16 كأفضل ثوالث بالمجموعات.

يشار إلى أن المنتخب المصري سيواجه متصدر هذه المجموعة في دور الـ16.

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تذاع مباراة الجزائر وكوت ديفوار على beIN Sports HD 1 Max، بتعليق: حفيظ دراجي

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