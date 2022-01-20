شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ينتظم فى مران الفراعنة خلال 48 ساعة وكيروش يرفض حضور الإعلام للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل قناة أون تايم سبورت، المرافق لبعثة المنتخب الوطني في الكاميرون، عن الموقف الأخير لمحمود حمدي الونش مدافع المنتخب الوطني، وذلك بعد إصابته في مباراة غينيا بيسا بشد في العضلة الأمامية، ما أدى إلى غيابه عن مباراة السودان بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وقال مراسل أون تايم سبورت عبر برنامج "أخبار أون تايم"، أن محمود الونش سينتظم في المران الجماعي خلال 48 ساعة ومن المتوقع أن يتم تجهيزه لمباراة دور الـ 16، وكذلك ارتفعت حظوظ أحمد فتوح في المشاركة.

كما أكد مراسل أون سبورت، أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني، لم يمنح الأساسيين أي راحة من مران اليوم وطلب من إخلاء المدرجات في ملعب التدريب من وسائل الإعلام وأكد على سرية التدريب.

وقال كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إن بطولة أمم أفريقيا الحقيقة ستبدأ الآن بعد الوصول إلى دور الستة عشر عقب التأهل كثانى المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف المنتخب النيجيرى.

وتابع كارلوس كيروش فى المؤتمر الصحفى بعد مباراة السودان التى أقيمت أمس فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أنه يهنئ لاعبينا على التأهل وأهنئهم على هذه الروح العالية، فعلى الرغم من فقداننا 3 لاعبين من خط الدفاع إلا أن الفريق أظهر كفاءة وثبات ما يؤكد أن المنتخب لا يلعب بأسماء ولكن نلعب كفريق واحد.