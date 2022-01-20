شكرا لقرائتكم خبر عن بشير عبد الصمد: جيل 90 قدم الكثير للإسماعيلي واللاعبون الحاليون فى تطور مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار سلسلة يقدمها ” الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلي” مع اللاعبين القدامى رؤيتهم ورسالتهم للجهاز الفنى واللاعبين لتخطى الفريق المرحلة الصعبة التى يمر بها حاليا، فيقول بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلى الأسبق، أن جيل 90 قدم الكثير للدراويش فى ظل الظروف الصعبة التى كان يمر بها.

وأضاف : ” قاد هذا الجيل العظيم جهاز فنى بقيادة الأسطورة شحته وعاونه على أبوجريشة، وتم تشكيل هذا الجيل من خلال ضم لاعبين واعدين من أندية مغمورة فى تلك الفترة منهم حمزة الجمل والراحل أدهم السلحدار وعصام عبد العال وأيمن رجب وياسر عزت وغيرهم مع تواجد عدة عناصر بالفريق على رأسهم خالد القماش وأحمد العجوز ومحمد فكرى الصغير وسعفان الصغير وسيد السويركي “.

وأتبع حديثه : ” هذا الجيل الذى ضم مواهب مميزة استطاع أن يحصد لقب بطولة الدوري بعد الفوز على الأهلى فى مباراة فاصلة بالمحلة وفى الموسم الذى تلاه جاء الفريق بالمركز الثاني ، وفى عام 94 خاض الفريق أعظم مواسمه ولعب مباراة فاصلة على الدوري لكن الوقت لم يسعفه فى حصد الانتصار”.

واسترسل : ” الفريق فى عام 94 كان يتواجد به 4 لاعبين يشاركون بشكل أساسي ضمن صفوف منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية وفى عام 97 نجح الفريق فى استكمال إنجازاته بحصد لقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلى فى المباراة بهدف أحمد فكري الصغير “.

وبسؤاله عن الفارق بين الجيل الحالى وجيل 90 فقد أجاب المشرف بقطاع الناشئين : ” الإسماعيلى دائما ما يكون عامرا بالمواهب لكن غياب الجماهير التى تعد الداعم والمساند للفريق وأيضا عدم تطبيق لائحة العقوبات بشكل صارم ساهم كثيرًا فى تراجع النتائج “.

وأتم حديثه : ” هذا الجيل يضم أكثر من لاعب ومع التدعيمات الجديدة وتحت القيادة الفنية الحالية للأرجنتيني خوان براون أرى أن الفريق سيتطور كثيرا للأفضل وسيسهم فى تعديل مسار الفريق بشكل إيجابي “.