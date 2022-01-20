شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: أسعار اللاعبين في الدوري مبالغ فيها وكل الأندية استفادت من كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاطف حنفى مدير الكرة بنادى فاركو، أن جميع الأندية استفادت من بطولة كأس رابطة الأندية، وقال حنفى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أول مباراة أمام سيراميكا قدمنا مباراة جيدة، واستفادنا بشكل جيد من البطولة، ومواجهة الأهلى والزمالك يكون لها مردود مختلف قدمنا مباراة قوية ونتيجة كبيرة أمام الزمالك وأشكر مجدى عبد العاطى وأهديه ألفوز هو وجهازه ألفني.

أضاف: مجلس الإدارة يقف خلف ألفريق بشكل جيد ومجموعة اللاعبين التى لدينا مميزة، وقدمنا شكل مغاير لأدائنا فى أول 3 مباريات فى الدوري.

واصل: لدينا 4 لاعبين من مواليد 2001 موجودين فى الملعب مع ألفريق، ولذلك كل ألفرق استفادت من كأس الرابطة والأهلى والزمالك جربا الكثير من الناشئين وكذلك اللاعبين العائدين من الإصابة.

واختتم: الأرقام التى يطلبها اللاعبين أصبحت مبالغ فيها بنسبة كبيرة لأننا ليس لدينا عقود رعاية تفى بهذه الأرقام والأندية التى لا تمتلك إمكانيات مادية "هتتعب"، وهناك منافسة كبيرة على بعض اللاعبين وهذا يرفع أسعارهم، ودور رابطة الأندية ألفترة المقبلة توفير عقود رعاية أفضل من خلال البث ألفضائي، ونادى فاركو مظلوم فيما يشاع من أرقام ندفعها للاعبين.