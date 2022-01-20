شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى أمام إيسترن برابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن التشكيل الذى سيبدأ به مباراة فريقه أمام إيسترن في بطولة كأس الرابطة : أحمد يحيى و السيد سالم و عبدالله نصيب و محمود شبانه و هشام صلاح و مروان عطيه و و خالد الغندور و مورو ساليفو و بنجامين بواتينج و أحمد عادل ميسي و أجوستينو.

كما أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري اليوم

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

أحمد بوسكا

خط الدفاع

أحمد السعيد (متعب) - خالد مصطفي - محمد صالح - أحمد أبو بكر (موكشا)

خط الوسط

أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد ناصر (مودي)-طرابلسي - أحمد حمزة (حمزاوي)

الهجوم

أحمد أمين (اوفا) - فراس بن عايفية

البدلاء :

عماد حمدي - بنچامين - صابر الشيمي - كمال أبو الفتوح - محمد حسن - أحمد تمساح - مصطفى فريد - الحسيني طه - يوسف مجدي عبد الغني.