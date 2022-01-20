شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول تجهيز ميكيسوني فى مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تجهيز الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الفريق الأحمر، من خلال الدفع به في مباريات كأس الرابطة بعدما ابتعد اللاعب لفترة عن المشاركة في المباريات، بخلاف أنه عائد من الإصابة بفيروس كورونا.

ويرغب موسيماني في استغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز ميكيسوني وانسجامه مع الفريق الأحمر قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية، لاسيما بعد الانتقادات التي تعرض لها الجناح الموزمبيقي خلال الفترة الماضية بسبب عدم ظهوره بمستوى جيد مع الأهلي.

ويرى موسيماني أن كأس الرابطة فرصة مواتية لمساعدة ميكيسوني في الانسجام بصفوف الأهلي والانسجام في أسرع وقت رفقة الفريق الأحمر، بعدما عانى اللاعب من عدم الانسجام مع باقي زملائه منذ بداية الموسم الحالي، بخلاف أن الكورونا عطل استغلالها في المباريات السابقة بكأس الرابطة.

وتعاقد الأهلي مع ميكيسوني بداية الموسم الحالي مقابل 900 ألف دولار حصل عليها نادي سيمبا التنزاني.