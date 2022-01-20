كارميلو : أدائى أمام الأهلى هو بدايتى الحقيقية فى مصر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البوليفي كارميلو الجانزا مهاجم الإسماعيلى عن سعادته بإرتداء القميص الأصفر مؤكدا أنه يعلم جيدًا حجم الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الفريق فى مصر والقارة السمراء.

وسجل وصيف الدوري البوليفي أول أهدافه مع الدراويش خلال مشاركته الأولى فى شباك الأهلى خلال المباراة التى أقيمت عصر الإثنين الماضى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف : ” أتحمل مسئولية كبيرة على عاتقى وهى قيادة هجوم فريق كبير بحجم الإسماعيلى لكننى أعتدت على مثل تلك الأمور والجميع ينتظر مني الكثير وأعدهم بأني سأواصل القتال فى الملعب وبذل قصارى الجهد خلال المباريات القادمة “.

بسؤاله عن تسجيل أول أهدافه بقميص الدراويش .. فقد صرح اللاعب : ” سعيد للغايخ بهذا الهدف وكنت أتمنى أن نخرج من تلك المباراة بالثلاث نقاط وإسعاد الجماهير التى ساندتنا من المدرجات لكنها كرة القدم وأتمنى أن يحالفنى التوفيق لهز شباك المنافسين فى كل مباراة وصناعة الأهداف لزملائى بالفريق “.

وأتم تصريحاته للموقع الرسمى : ” أدائى فى لقاء الأهلى ليس إلا بداية ومع مزيد من الإنسجام والتأقلم سيرتفع المستوى فهذه المباراة لم تكن إلا مجرد إنطلاقة فى بداية مشواري، وأود أن أشكر الجماهير على دعمهم للفريق “.