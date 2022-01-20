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تشكيل إيسترن كومباني فى مواجهة الاتحاد السكندري

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري  اليوم ، ضمن مباريات كأس رابطة الأندية ، وجاء التشكيل على النحو التالي : 

 

حراسة المرمي  أحمد بوسكا  ، خط الدفاع أحمد السعيد (متعب)  - خالد مصطفي - محمد صالح  - أحمد أبو بكر (موكشا) ،  خط الوسط أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد ناصر (مودي)-طرابلسي - أحمد حمزة (حمزاوي) 

 

الهجوم  أحمد أمين (اوفا) - فراس بن عايفية ، البدلاء : عماد حمدي - بنچامين - صابر الشيمي - كمال أبو  الفتوح - محمد حسن - أحمد تمساح - مصطفى فريد - الحسيني طه - يوسف مجدي عبد الغني

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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