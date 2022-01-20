مصر تفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي للفنون القتالية المختلطة «MMA»

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القاهرة - سامية سيد - فاز محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، برئاسة الاتحاد الإفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» بعد حصد ثقة جميع دول المشاركة في الاجتماع التأسيسي.

وشهد الاجتماع التأسيسي للاتحاد الإفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» الذي عقد في القاهرة حضور نحو 14 دولة إفريقية وهم الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، غانا، السنغال، ساحل العاج، مورشيوس، توجو، سيراليون، بخلاف مصر، وشاركت عدد من الدول عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الحديثة عبر الانتنرت.

وخلال الاجتماع التأسيسي تم اختيار منصب رئيس الاتحاد الإفريقي من مصر نظرا لما تمتلكه من سمعة رياضية عالمية وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الإفريقية للفنون القتالية المختلطة «MMA».

كما وقع الاختيار بالإجماع على محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي على رئاسة الاتحاد الإفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» لما يتمتع به من خبرات رياضية عالمية في مجال الألعاب القتالية المختلطة.

وكانت المنافسة على تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي كبيرة حيث تقدم عدد من الدول المشاركة في الاجتماع التأسيسي بأسماء للمنافسة على منصب الرئيس ولكن في النهاية تم الإجماع خلال عملية التصويت على اختيار محمد إبراهيم ليقود الاتحاد الإفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» حتى عام 2024.

وقدم محمد إبراهيم، الشكر إلى كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» بعد حصوله على ثقة الجميع متعهدا بتقديم كل ما يستطيع من أجل خدمة اللعبة واللاعبين وجميع المنظومة الرياضية المرتبطة بتلك الرياضة التي تشهد انتشارا واسعا في مصر وفي دول إفريقيا وباقي دول العالم.

وكشف رئيس الاتحاد الإفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» عن عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الإعلان عن أنشطة الاتحاد.

واستطرد محمد إبراهيم، أن الاجتماع المقبل من المقرر أن يناقش كافة التفاصيل الخاصة بإقامة النسخة الأولى من بطولة إفريقيا لرياضة الفنون القتالية المختلطة لتقام على أرض مصر، كما سيتم بحث موعد إقامتها وجميع التفاصيل الفنية الخاصة بها.