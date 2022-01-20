شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحان لتعويض أكرم توفيق فى الأهلى ..صفقة صعبة وأخرى بالمتناول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو النادي الأهلي على دراسة احتياجات فريق الكرة الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فعلى الرغم من اتخاذ قرار سابق بعدم إبرام أي صفقات شتوية، إلا أن إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي أربكت حسابات الإدارة الحمراء خاصة وأن إصابته ستبعده عن الملاعب لقرابة الـ7 أشهر.

وعلم الخليج 365 أن هناك مشاورات للتعاقد مع ظهير أيمن جديد بالأهلي ، وهناك أصوات تطالب بالاكتفاء بالثنائي محمد هاني وكريم فؤاد إلا أن هناك مقترحاً للتعاقد مع ظهير جديد ويقتصر التفكير على الثنائي عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن فيوتشر ومنتخبنا الوطني وهشام صلاح مدافع الاتحاد السكندري والمتألق بشدة مع زعيم الثغر هذا الموسم.

ويجد مسئولو الأهلي صعوبة في التعاقد مع عمر كمال لرفض فيوتشر التفريط في خدماته من ناحيه ولاحتواء عقد اللاعب على بند يمنحه حق فسخ عقده ولكن في حالة واحدة وهي التوقيع لنادي الزمالك فقط، والذي كان قد تعاقد في صفقة انتقال حر ولكن أزمة القيد حالت دون إتمام الصفقة ليوقع لفيوتشر 3 مواسم.

في الوقت الذي لا يجد مسئولو الأهلي صعوبة في التعاقد مع هشام صلاح حيث يرتبط الأهلي بعلاقة قوية مع ناديه الاتحاد السكندري، إلا أن حسام حسن مدرب زعيم الثغر يفضل إتمام الصفقة نهاية الموسم وهو الأمر الذي يحاول الأهلي الوصول لصيغة اتفاق بشأنه ومحاولة ضم اللاعب الأن خاصة وأن الفريق الأحمر مُقبل على العديد من التحديات الهامة سواء على المستوى المحلي أو القاري.