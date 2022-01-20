شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المدير التنفيذى لاتحاد الكاراتيه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب خالد عبد الستار المدير التنفيذى لاتحاد الكاراتيه بفيروس كورونا، حيث ظهرت عليه الأعراض وخضع لعمل مسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

وتقرر خضوع عبد الستار لبروتوكول علاجى وطبى، بناء على التعليمات الطبية، للطبيب المعالج، لحين تمام شفائه وتحول المسحة من إيجابية لسلبية.

وأعلن اتحاد الكاراتيه موعد بطولة الجمهورية والرانك المقرر إقامتهما خلال شهر فبراير المقبل، وجاءت كالتالى، تقام بطولة الجمهورية مراحل من 18 حتى 21 سنة (كوميتيه) فى الفترة من 10 حتى 14 من فبراير، بينما بطولة الرانك تقام فى مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات يوم 15 حتى 18 فبراير. وبطولة الرانك الثالث للأشبال فى الفترة من 19 وحتى 21 من فبراير.

من ناحية أخرى دخل منتخب الكاراتيه للآنسات فى معسكر مغلق بأحد فناق الإسكندرية، فى إطارالاستعداد للمشاركة فى بطولة الدورى العالمى المقرر إقامتها بالإمارات فى الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل.

ويضم المعسكر كلا من فريال أشرف وياسمين الجويلى، ونورسين على، وأحلام حمدى، بقيادة هانى قشطة المديرالفنى للمنتخب.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى السبت المقبل، على أن يغادر اللاعبون إلى الإمارات قبل البطولة بأيام قليلة .

وكانت فريال أشرف أصيبت وأسرتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتغيبت عن تسلم جائزة بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، التى فازت بها خلال نوفمبر الماضى، كأفضل رياضى عربى.