الامارات | نادي غنتوت يعلن برنامج بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي غنتوت يعلن برنامج بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن البرنامج الزمني الكامل لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو التي تنطلق 26 الجاري بنادي غنتوت، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وتستمر منافساتها حتى الرابع من فبراير المقبل.

وجاء الإعلان عن إقامة البطولة الثانية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بمقره أمس بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحمد عبدالرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعدد من المسؤولين واللاعبين.

وافتتح المنصوري المؤتمر مرحبا بالحضور، ومؤكدا حرص النادي على تنظيم البطولة في نسختها الثانية، تخليدا لذكرى المغفور له الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان "طيب الله ثراه"، وعرفانا لدوره ومساهمته في دعم تراث الإمارات في مختلف المجالات، وأن الختام سيشهد احتفالية خاصة بناء على توجيهات سمو رئيس النادي بعنوان (الوفاء لأهل العطاء).

وتشهد الجولة الافتتاحية من مباريات الدور التمهيدي مباراتين الأولى تجمع بين بن دري بولو و انكورا بولو، بينما يلتقي في الثانية ساريسا وأبوظبي بولو، على أن تكون الجولة الثانية من تلك المرحلة 29 الجاري، والثالثة في الأول من فبراير، فيما سيقام الحفل الختامي في الرابع من فبراير المقبل.واعتمدت اللجنة المنظمة أيضا برنامج الحفل الختامي، وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة حسب التعليمات الصحية بالدولة.

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