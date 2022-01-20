ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المنتخب التونسي لـ13 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المنتخب التونسي إلى 13 لاعبا بعد إصابة 6 لاعبين جدد قبيل مواجهة غامبيا، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.



وأكد الاتحاد التونسي لكرة القدم إيجابية مسحة 7 لاعبين، هم: أيمن دحماني، وهبي الخزري، علي معلول، غيلان الشعلالي، أمين بن حميدة، محمد علي بن رمضان، وعلى الجمل.

وسبق وأن تم الاعلان قبل أربعة أيام عن إصابة 7 لاعبين وهم: ديلان برون، ويوهان توزجار، وأسامة الحدادي، ونعيم السليتي، وعصام الجبالي، ومحمد دراغر الذي تعافي من الفيروس وسيعاود التدريبات مع المنتخب.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة السادسة بثلاث نقاط، بعد الهزيمة أمام مالي (0-1) والفوز على موريتانيا (4-0)، بينما تتشارك غامبيا مع مالي صدارة المجموعة بـأربع نقاط لكل منهما.