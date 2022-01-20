مرتضى منصور يعلن تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تكفله بعلاج أشرف قاسم، نجم القلعة البيضاء السابق، بعد معاناته من مرض عصبي في قدميه.

وأرسل مرتضي منصور رسالة خاصة عبر قناة “تن” أعلن فيها تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم كاملا خلال الفترة المقبلة.

وكشف أشرف قاسم نجم الزمالك السابق عن تطور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وقال قاسم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، "حالتي تتشابه مع مؤمن زكريا وأعاني من مرض مزمن في الأعصاب".

وتابع :"لم أكن أرغب في انتشار الأمر بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يعتقد أي شخص أني أتاجر بمرضي".