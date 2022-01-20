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مرتضى منصور يعلن تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تكفله بعلاج أشرف قاسم، نجم القلعة البيضاء السابق، بعد معاناته من مرض عصبي في قدميه.

وأرسل مرتضي منصور رسالة خاصة عبر قناة “تن” أعلن فيها تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم كاملا خلال الفترة المقبلة.

وكشف أشرف قاسم نجم الزمالك السابق عن تطور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وقال قاسم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، "حالتي تتشابه مع مؤمن زكريا وأعاني  من مرض مزمن في الأعصاب".

وتابع :"لم أكن أرغب في انتشار الأمر بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يعتقد أي شخص أني أتاجر بمرضي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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