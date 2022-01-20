شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات اليوم فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات اليوم من كأس رابطة الأندية، حيث ستقام اليوم 3 مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، وهى إيسترن كومبانى مع الاتحاد السكندرى على استاد بتروسبورت، ومباراة بيراميدز مع المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، ومباراة فيوتشر مع مصر المقاصة على استاد السلام.

وجاءت أسماء الحكام كالتالى:



حكام مباراة ايسترن كومباني



حكام مباراة بيراميدز



حكام مباراة فيوتشر

موعد مباراة إيسترن كومبانى مع الاتحاد السكندرى

تقام مباراة إيسترن كومبانى مع الاتحاد السكندرى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على استاد بتروسبورت فى مواجهة قوية للفريقين يدخلها إيسترن كومبانى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويسعى إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال لاستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري التي يتطلع خلالها للهروب من مراكز القاع للبقاء بين الكبار فى أول مواسمه بدوري الأضواء والشهرة، وطالب علاء عبد العال لاعبيه بإيقاف مسلسل الخسائر بعد تلقى هزيمتين على التوالي في كأس الرابطة.

موعد مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل المصرى مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويغيب عن بيراميدز في مباريات كأس رابطة الأندية خمسة لاعبين لمشاركتهم بكأس الأمم الأفريقية هم الثنائى إيريك تراورى في صفوف منتخب بوركينا فاسو وويلفريد كانون في صفوف منتخب كوت ديفوار بجانب ثلاثة لاعبين في منتخب مصر هم (عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – رمضان صبحي)، وطالب إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بتصحيح المسار والعودة للانتصارات بعد الخسارة في مباراتين بالمسابقة.

موعد مباراة فيوتشر ومصر المقاصة

تقام مباراة فيوتشر ومصر المقاصة في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد الأهلى والسلام في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها فيوتشر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فيما فاز مصر المقاصة على ايسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وطالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبيه بالتعامل مع مباريات كأس الرابطة كبطولة قوية للتتويج بلقبها في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق، مشدداً على ضرورة تحقيق الانتصار الثالث على التوالي أملا في حصد اللقب، ويغيب عن فيوتشر في مباريات كأس الرابطة الثنائى عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم لتواجدهما مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من كأس رابطة الأندية المحترفة مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.