شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عبد المنعم يعتمد أوراقه الدولية فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد عبد المنعم، لاعب منتخب مصر ونادى فيوتشر، فى إعتماد أوراقه الدولية داخل صفوف منتخب مصر بأمم أفريقيا بالكاميرون فى ظل نجاح فرض شخصيته الدولية داخل الفراعنة، وكسب ثقة الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

واستطاع محمد عبد المنعم تسجيل هدف الفوز من رأسية فى مباراة منتخب مصر أمام السودان فى ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا، عندما شارك فى قلب الدفاع فى ظل غياب محمود حمدى الونش للإصابة.

وانضم عبد المنعم إلى المنتخب بعد تألقه، سواء في الموسم الماضي مع سموحة، أو الموسم الجاري مع فيوتشر. وشارك محمد عبد المنعم مع فيوتشر في 7 مباريات هذا الموسم بالدوري العام أظهر من خلالها مستوى مميزا جعله على أولويات النادي الأهلي، الذي أبدى رغبته في قطع إعارته إلى فيوتشر لتدعيم الفريق، قبل أن يضمه كارلوس كيروش، مدرب المنتخب، إلى بطولة كأس العرب، ويبقي عليه مجدداً في قائمة الفراعنة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد عبد المنعم فى الصور التالية: