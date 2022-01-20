شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. افتتاح كأس الأمم الإفريقية مصر 2006 والفراعنة يهزمون ليبيا بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 20 يناير 2006 ، أفتتحت مصر بطولة كأس الامم الافريقية الخامسة والعشرين التي أقيمت بمصر في الفترة من 20 يناير حتى 10 فبراير، والقى عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي وقتها كلمة قصيرة قدم فيها لافتتاح البطولة.

واحتشد 60 ألف متفرج باستاد القاهرة الدولي لحضور حفل الافتتاح ومباراة مصر وليبيا في البطولة ، وتابع المتفرجون في استاد القاهرة والمشاهدون على شاشات التلفزيون مشهدا رائعا في افتتاح البطولة عندما اسقطت طائرات هليكوبتر مظليين يحمل كل منهم احد اعلام الدول المشاركة الستة عشر في البطولة.

وغنى المطرب هشام عباس أغنية البطولة وانشدت خلفه الجماهير ، وشهد حفل افتتاح البطولة عرضا فنيا فرعونيا افريقيا.

بدأ العرض بإطفاء انوار الاستاد ثم ظهور مجسم ضخم لتمثال ابو الهول وهو من اشهر الاثار الفرعونية المصرية ثم اندفع الى الملعب عشرات من المؤدين الذين ارتدوا زي الفراعنة ثم دخل ارض الملعب حملة المسلات الفرعونية القديمة وقد ارتدوا ثيابا فرعونية وتيجانا ذهبية واحاطوا الملعب من جميع جهاته ثم دخلت مجموعات من الشباب تحمل الجعران واصطفوا في شكل هندسي بالملعب.

بعد ذلك دخل ارض الملعب حملة نجوم البحر الفرعونية تعبيرا عن رحلة الروح الى السماء ثم اندفعت الى ارض الملعب مجموعات ترتدي الثياب الافريقية وتردد اغاني افريقية لتلتحم الحضارتين الفرعونية والافريقية معا لتمثلا عمق العلاقات بين الشعوب الافريقية.

واندفع عدد هائل من مراكب النيل الى ارض الملعب لتعبر عن نهر النيل شريان الحياة الذي يربط العديد من دول القارة السمراء.

وعقب هذا المشهد دخلت الى ارض الملعب مراكب الشمس الفرعونية وهي نسخة من المركب الاصلي وعليها رسومات افريقية لتعبر عن امتزاج الحضارتين الافريقية والفرعونية على انغام الموسيقى الافريقية.

وقد حمل المركب عشرات من المتطوعين الذين يرتدون ثيابا افريقية وفرعونية ، واختتم العرض الفني بأغنية للفنانة المغربية سميرة سعيد بعنوان “كل البشر واحد” بالعربية والفرنسية والانجليزية ، وانطلقت بعد ذلك الالعاب النارية لتغطي جانبا كبيرا من منطقة مدينة نصر المحيطة باستاد القاهرة الدولي احتفالا ببدء فعاليات بطولة كأس الامم الافريقية.

واكتسح المنتخب المصرى شقيقه الليبى بثلاثية نظيفة، نال ميدو شرف تسجيل الهدف بعد "17" دقيقة فقط من ضربة حرة، ولم يحتج الفراعنة سوى خمس دقائق أخرى حتى سجل محمد أبو تريكة الهدف الثانى، وقبل النهاية بـ"12" دقيقة سجل أحمد حسن الهدف الثالث.

وتقابل المنتخب المصرى مع نظيره الايفوارى فى نهائى البطولة "10 فبراير 2006" وسط أكثر من "80" ألف متفرج ، أنتهى وقتها الاصلى و الاضافى بالتعادل السلبى ،أهدر من خلالها أحمد حسن ضربة جزاء أحتسبها التونسى مراد الدعمى ـ لتبتسم ضربات المعاناة الترجيحية للفراعنة مجددا بعد عشرون عام بعد أن تصدى عصام الحضرى لركلتى جزاء ليفوز الفراعنة باللقب الخامس .

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.