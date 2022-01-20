شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجهز بيرسى تاو وميكيسونى والحاوى ببرنامج بدنى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى برنامج بدنى للثلاثى بيرسى تاو وميكيسونى ووليد سليمان لاعبو الفريق لتجهيزهم للمباريات المقبلة بعد غيابهم عن التدريبات الأخيرة.

وعانى الثنائى بيرسى تاو وميكيسونى من فيروس كورونا قبل أن تتحول المسحة الخاصة بهم لسلبية وينتظما في تدريبات المارد الأحمر ، فيما غياب وليد سليمان عن التدريبات بسبب نزلة برد وخضع اللاعب لمسحة طبية جاءت سلبية؛ للاطمئنان على حالته الطبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

فى سياق أخر، رفض مسئولو النادي الأهلي البت فى عروض الشتاء التى تلقاها أكثر من لاعب الفترة الماضية من أندية خليجية وأوروبية، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل حسم هذه العروض إلى ميركاتو الصيف المقبل.

وارتبط اسم أكثر من لاعب فى الأهلي، خلال الفترة الماضية، بعروض من الخارج، وفى مقدمتهم على معلول وحسين الشحات وديانج وبدر بانون.

ويرغب الأهلي فى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق من أجل مواجهة التحديات المقبلة، وفى مقدمتها بطولة دوري أبطال أفريقيا التى سيبدأ منافسات دور المجموعات فيها خلال فبراير المقبل، بجانب كأس العالم للأندية بالإمارات الشهر المقبل، فضلاً عن الدورى وكأس مصر.